“Non saper perdere è una cosa orribile”, ha commentato il quotidiano sportivo iberico Marca parlando di “vergogna” e “gesto infame”, “soprattutto e’ una cosa mai vista nella storia del calcio che getta discredito sulla nazionale argentina a livello mondiale e a cui sarà difficile porre riparo”. “E’ un comportamento penoso da parte di una nazionale tre volte campione del mondo che è stato criticato dagli stessi tifosi argentini perché li squalifica per sempre. Prima della partita ci chiedevamo perché i tifosi di tutti i Paesi del mondo sostenevano la Spagna contro l’Argentina. Ora sappiamo il motivo”. Ma non e’ stato questo il solo motivo di risentimento degli spagnoli per una finale in cui l’Albiceleste ha messo in campo una grinta spesso sconfinata in fallacci, come quello costato l’espulsione a Enzo Fernandez. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: rissa dopo Spagna-Argentina e “spalle voltate” quando Rodri ha alzato la Coppa

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Mondiali 2026, Trump e Infantino consegnano la Coppa del Mondo alla Spagna

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