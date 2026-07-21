Lasciare i soldi fermi sul conto corrente costa caro: negli ultimi quattro anni il valore reale della liquidità depositata in banca è diminuito a causa dell’inflazione. Una parte dei risparmiatori, consapevole della situazione, ha scelto di spostare il denaro verso investimenti dai rendimenti più elevati. È quanto emerge dai dati della Banca d’Italia, che fotografano l’evoluzione dei depositi bancari delle famiglie tra aprile 2022 e aprile 2026. Sui conti correnti restano 1.163 miliardi di euro. Gli italiani, si sa, sono un popolo di risparmiatori. La scelta di lasciare i soldi sul conto corrente deriva da abitudine, diffidenza verso altri strumenti o dalla scarsa conoscenza delle alternative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Soldi fermi sul conto corrente erosi dall’inflazione, le alternative per proteggere il capitale

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Quanti SOLDI lasciare sul CONTO CORRENTE

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