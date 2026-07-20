Gli italiani hanno meno soldi sui loro conti correnti rispetto a quanto si pensi, posizionandosi tra i Paesi europei con le disponibilità più basse. Un rapporto di Efama, l’associazione europea che rappresenta l’industria della gestione degli investimenti, ha evidenziato un cambiamento importante nelle abitudini di risparmio degli italiani. La ricerca mostra una diminuzione delle somme depositate rispetto al passato.

Un recente rapporto di Efama, European Fund and Asset Management Association, l’associazione europea che rappresenta l’industria della gestione degli investimenti, ha notato un cambiamento molto significativo nelle abitudini degli italiani. I conti correnti bancari sono molto più “vuoti” rispetto al passato. I risparmi, però, non stanno calando. Al contrario, un altro rapporto recente ha evidenziato un aumento. Gli italiani stanno imparando a investire i loro risparmi e a non lasciarli sul conto corrente, dove comunque ci sono 1.163 miliardi di euro, pari a un terzo del debito pubblico. I conti correnti italiani sono tra i più “vuoti” d’Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Soldi sul conto corrente, gli italiani ne tengono meno di quanto si pensi: agli ultimi posti in Europa

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I 3 conti correnti che ogni italiano dovrebbe avere

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