Rimini il padre si risposa e il figlio svuota il conto corrente | Avevo paura che i soldi andassero dispersi
Il figlio ha svuotato il conto corrente cointestato col padre, prelevando più di 134mila euro, per “tutelare il patrimonio”. Il Tribunale di Rimini ha condannato il giovane a restituire la somma. La motivazione ufficiale è che il prelievo è stato effettuato senza autorizzazione e in violazione delle norme sul patrimonio condiviso. Il padre si era risposato, e il figlio ha agito per paura che i soldi andassero dispersi.
Il figlio svuota il conto cointestato col padre per “tutelare il patrimonio”, ma il Tribunale di Rimini lo condanna a restituire oltre 134mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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