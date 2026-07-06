Rimini il padre si risposa e il figlio svuota il conto corrente | Avevo paura che i soldi andassero dispersi

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il figlio ha svuotato il conto corrente cointestato col padre, prelevando più di 134mila euro, per “tutelare il patrimonio”. Il Tribunale di Rimini ha condannato il giovane a restituire la somma. La motivazione ufficiale è che il prelievo è stato effettuato senza autorizzazione e in violazione delle norme sul patrimonio condiviso. Il padre si era risposato, e il figlio ha agito per paura che i soldi andassero dispersi.

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Il figlio svuota il conto cointestato col padre per “tutelare il patrimonio”, ma il Tribunale di Rimini lo condanna a restituire oltre 134mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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