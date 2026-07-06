Rimini il padre si risposa e il figlio svuota il conto corrente | Avevo paura che i soldi andassero dispersi

Notizia in breve

Il figlio ha svuotato il conto corrente cointestato col padre, prelevando più di 134mila euro, per “tutelare il patrimonio”. Il Tribunale di Rimini ha condannato il giovane a restituire la somma. La motivazione ufficiale è che il prelievo è stato effettuato senza autorizzazione e in violazione delle norme sul patrimonio condiviso. Il padre si era risposato, e il figlio ha agito per paura che i soldi andassero dispersi.