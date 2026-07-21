La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di reclusione per Patrizio Ruscio, riconosciuto colpevole dell’omicidio della madre di 90 anni, soffocata nel suo letto all’alba del 1 giugno 2023. Il ricorso presentato dai legali dell’uomo è stato rigettato. La sentenza definitiva segue il verdetto della Corte d’Assise, che aveva stabilito la responsabilità dell’imputato per il delitto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali di Patrizio Ruscio, il ragioniere pistoiese condannato dalla Corte d’Assise a ventitrè anni di reclusione per l’ omicidio della mamma novantenne, Ottavina Maestripieri, soffocata nel suo letto all’alba del 1 giugno 2023. La sentenza è stata poi confermata in appello. La mattina del delitto, l’anziana madre di Ruscio stava ancora dormendo quando lui entrò nell’appartamento di via Monteverdi e l’aggredì: lei lottò con tutte le sue forze per liberarsi dalla stretta del figlio. La vicina di casa percepì lunghi minuti di dolorosi lamenti. Ruscio chiamò i soccorsi facendo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Soffocò l’anziana madre. La Cassazione rigetta il ricorso di Ruscio. Condanna a 23 anni

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