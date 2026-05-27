Rigettato il ricorso della Procura | la Cassazione conferma condanna di 23 anni per il boss Di Caro
La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di reclusione per un boss di Canicattì. La decisione riguarda Calogero Lillo Di Caro, un uomo di ottant'anni, e si è basata sul rigetto del ricorso presentato dalla procura di Agrigento. La corte ha mantenuto la sentenza emessa dal tribunale locale, che aveva fissato la pena complessiva per l’imputato.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal procuratore della Repubblica di Agrigento, confermando la decisione del tribunale agrigentino che aveva rideterminato la pena complessiva in 23 anni di reclusione per il capomafia di Canicattì, Calogero Lillo Di Caro, ottantenne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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