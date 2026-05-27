Rigettato il ricorso della Procura | la Cassazione conferma condanna di 23 anni per il boss Di Caro

Notizia in breve

La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di reclusione per un boss di Canicattì. La decisione riguarda Calogero Lillo Di Caro, un uomo di ottant'anni, e si è basata sul rigetto del ricorso presentato dalla procura di Agrigento. La corte ha mantenuto la sentenza emessa dal tribunale locale, che aveva fissato la pena complessiva per l’imputato.