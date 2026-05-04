A Sharm in malattia assolto | la Cassazione rigetta il ricorso del Comune di Parma

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del Comune di Parma, confermando l’assoluzione di un ex bibliotecario comunale di 64 anni. L’uomo era stato accusato di assenteismo e truffa ai danni dell’amministrazione, ma la sentenza definitiva ha sancito la fine del procedimento giudiziario. La decisione della Cassazione ha chiarito la posizione dell’imputato, chiudendo definitivamente il caso.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Comune di Parma, chiudendo definitivamente il caso che vedeva coinvolto un ex bibliotecario comunale, oggi 64enne, accusato di assenteismo e truffa ai danni dell’amministrazione.L’inchiesta era stata condotta nel 2019.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Rilancio del porto turistico, il Tar dà ragione al Comune e rigetta il ricorso della società "per carenza di interesse"Nel giugno scorso, la giunta comunale ha approvato una delibera che, recependo le risultanze del gruppo di lavoro nominato, ha dichiarato di...