Francia ok definitivo dell’Assemblea nazionale alla legge sul fine vita
L’Assemblea nazionale francese ha approvato definitivamente la legge sul fine vita, che riconosce il diritto alla morte assistita in condizioni rigorose. Il presidente ha commentato che si tratta del compimento di un impegno assunto con i cittadini nel 2022. La normativa stabilisce regole precise per l’accesso a questa forma di assistenza, che potrà essere praticata solo in casi specifici e sotto stretto controllo. La legge entrerà in vigore nelle prossime settimane.
Il testo sancisce il diritto alla morte assistita, in condizioni rigorose. Macron: “È il compimento di un impegno assunto con i francesi nel 2022”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
I deputati francesi approvano per la terza volta la legge sul fine vita
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