Smith si aspetta un grande impatto da Saint-Maximin dopo la pausa della Coppa del Mondo

Smith si aspetta che Saint-Maximin possa avere un ruolo importante dopo la pausa della Coppa del Mondo. L’allenatore ha espresso fiducia nelle potenzialità del giocatore, che dovrebbe tornare in campo con maggiore freschezza. La squadra conta di sfruttare le sue caratteristiche tecniche in vista delle prossime partite. L’articolo originale, pubblicato da un sito inglese, fornisce ulteriori dettagli e può essere consultato tramite il link allegato.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Dean Smith si aspetta che l’acquisto di Allan Saint-Maximin “innalzi gli standard” del Charlotte FC mentre si prepara a tornare in campo nella MLS contro l’Atlanta United. Saint-Maximin ha firmato un contratto triennale con la Corona all’inizio di questa settimana, dopo aver aiutato il Lens a finire secondo in Ligue 1 e a vincere la Coupe de France la scorsa stagione. Durante la sua permanenza al Lens, Saint-Maximin ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni, segnando quattro gol e fornendo tre assist. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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