Scherma Alberta Santuccio da urlo a Saint Maur! Trionfo dell’azzurra in Coppa del Mondo
Alberta Santuccio ha vinto una tappa di Coppa del Mondo di scherma a Saint-Maur. La schermitrice italiana ha battuto le avversarie in finale, conquistando il primo posto e portando il tricolore in alto. La gara si è svolta sulla pedana francese, con Santuccio che ha dominato gli incontri eliminatori fino alla vittoria finale. La competizione ha visto la partecipazione di atlete di diversi paesi europei e internazionali.
Sventola il tricolore sulla pedana di Saint-Maur! Una strepitosa Alberta Santuccio ha infatti vinto l’ultima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità spada femminile, rendendosi artefice di un percorso da schiacciasassi terminato con il trionfo sulla statunitense Hadley Husisian che vale il secondo trionfo consecutivo nella rassegna itinerante. Sicuro l’inizio della nostra portacolori che, pronti-via, si è liberata dell’israeliana Yana Botvinnik, passando per 14-13, preludio del derby contro Giulia Paulis, battuta con più fermezza, come dimostra il punteggio di 15-8. Giunta agli ottavi, la siciliana ha inoltre battuto per 14-11 la polacca Gloria Klughardt, per poi sbarazzarsi della oltremodo competitiva americana Catherine Nixon con il punteggio di 15-10. 🔗 Leggi su Oasport.it
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