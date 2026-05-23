Scherma Alberta Santuccio da urlo a Saint Maur! Trionfo dell’azzurra in Coppa del Mondo

Notizia in breve

Alberta Santuccio ha vinto una tappa di Coppa del Mondo di scherma a Saint-Maur. La schermitrice italiana ha battuto le avversarie in finale, conquistando il primo posto e portando il tricolore in alto. La gara si è svolta sulla pedana francese, con Santuccio che ha dominato gli incontri eliminatori fino alla vittoria finale. La competizione ha visto la partecipazione di atlete di diversi paesi europei e internazionali.