Dopo la finale della Coppa del Mondo 2026, l’ex attaccante svedese ha comunicato che si prenderà una pausa dall’attività di opinionista televisivo. La decisione è stata annunciata tramite un messaggio pubblicato sui social network. Ibrahimovic non apparirà più in trasmissioni sportive o programmi di approfondimento legati al calcio, almeno per il momento. La sua scelta riguarda esclusivamente il ritiro dalla scena pubblica in qualità di opinionista.

2026-07-20 18:09:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: L’ex attaccante della Svezia Zlatan Ibrahimovic ha annunciato che si allontanerà dagli esperti televisivi dopo la finale della Coppa del Mondo 2026. Il 44enne, che ha collezionato 122 presenze con la Svezia durante la sua illustre carriera da giocatore, si è unito alla copertura della Coppa del Mondo di Fox Sports quest’estate insieme a Rebecca Lowe, Thierry Henry e Alexi Lalas per la sua prima esperienza come analista televisivo. Dopo la vittoria per 1-0 della Spagna ai supplementari contro l’Argentina nella finale della Coppa del Mondo, Ibrahimovic ha rivelato in diretta che il torneo avrebbe segnato la fine del suo periodo televisivo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Ibrahimovic si ritira dall’opinione pubblica dopo la copertura della Coppa del Mondo

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