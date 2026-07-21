Il ministro della Pubblica Amministrazione ha espresso favore per lo smart working all’estero, affermando di avere più fiducia che controllo nel settore pubblico. Martedì sarà presente all’M9 di Mestre in un evento organizzato da Unioncamere Veneto. La sua partecipazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla flessibilità lavorativa e l’uso del lavoro a distanza, senza ulteriori dettagli sulla posizione ufficiale o sulle modalità di applicazione.

Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica Amministrazione, torna in Veneto. Martedì è atteso all’M9 di Mestre per l’evento «Facciamo semplice l’Italia. Parola ai territori» con Unioncamere Veneto. Il gioco di parole è su «PA», quella pubblica amministrazione storicamente bollata col poco lusinghiero «posto fisso statale». E lo slogan «facciamola semplice» riassume gli sforzi profusi sul fronte delle semplificazioni, oltre 500 negli ultimi anni. Ministro, con i suoi molteplici incontri territoriali sembra impegnato in un’operazione di rebranding dello «statale». A questo proposito, le sottoponiamo un caso che ha fatto discutere nei giorni scorsi: il Comune di Padova ha concesso ai propri dipendenti lo smart working anche dall’estero, che ne pensa?«Lo strumento dello smart working ha un grandissimo potenziale. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Smart working all’estero, il ministro Zangrillo: «Sono favorevole, nel pubblico ora più fiducia che controllo»

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