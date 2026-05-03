Smart working 2026 | lo smart working diventa un diritto per i fragili

A partire dal 2026, lo smart working sarà riconosciuto come un diritto per i lavoratori fragili. Questa novità riguarda chi ha diritto automatico al lavoro da remoto, in base a specifici requisiti di salute o condizioni di fragilità. Tuttavia, il datore di lavoro potrà negare questa possibilità solo in presenza di motivazioni legali e documentate, secondo le norme previste dalla legge.

? Cosa scoprirai Chi sono i lavoratori che hanno diritto automatico al remoto?. Come può un datore di lavoro negare legalmente lo smart working?. Quali mansioni obbligano l'azienda a proporre un cambio di ruolo?. Perché le aziende non possono più usare i costi tecnologici come scusa?.? In Breve Sentenza 605 del 2025 stabilisce lo smart working come diritto soggettivo nel privato.. Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 definisce le nuove categorie di fragilità.. Comunicazione al Ministero del Lavoro entro 48 ore tramite portale unico nazionale.. Obbligo di cambio mansione equivalente per mansioni fisiche impossibili da svolgere da remoto..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart working 2026: lo smart working diventa un diritto per i fragili Nuovi diritti dei lavoratori fragili con la legge 106/2025 Notizie correlate Smart working: l’informativa diventa penale, rischio arresto e multeDa oggi, 7 aprile 2026, entra in vigore una nuova normativa per le Pmi che trasforma l’obbligo di fornire l’informativa sulla sicurezza ai lavoratori... Crisi energetica 2026: torna lo smart working nel mondo per lo shock da chiusura dello Stretto di HormuzIl prolungarsi del conflitto in Iran nell’aprile 2026 e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz hanno innescato uno shock energetico senza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Smart working e sicurezza: dentro l'obbligo di informativa; Accesso allo smart-working, attenzione alle categorie prioritarie; Più smart working. In Comune si mobilitano i lavoratori; Deloitte, continua il confronto sullo smart working. Trenitalia assume laureati senza esperienza, smart working garantito: come candidarsiScade il 6 maggio il termine della selezione di Trenitalia per neolaureati, assunti con apprendistato in regime di smart working ... quifinanza.it Licenziato per smart working dopo una segnalazione, il giudice lo reintegra con risarcimentoSegnalare un illecito in azienda può costare il posto di lavoro? Il tribunale di Milano risponde con un netto no. Il caso ... quifinanza.it I lavori in smart working più remunerativi in Italia sono altamente specializzati, soprattutto in ambito tecnologico e informatico. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/5-lavori-casa-ricco-stipendio-mensile-4-500-euro-mese-875618.htmlutm_medium=Social&utm_ - facebook.com facebook Il lavoro che cambia la vita. Indagine sullo smart working. Di @scingolo x.com