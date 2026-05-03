Smart working 2026 | lo smart working diventa un diritto per i fragili

Da ameve.eu 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2026, lo smart working sarà riconosciuto come un diritto per i lavoratori fragili. Questa novità riguarda chi ha diritto automatico al lavoro da remoto, in base a specifici requisiti di salute o condizioni di fragilità. Tuttavia, il datore di lavoro potrà negare questa possibilità solo in presenza di motivazioni legali e documentate, secondo le norme previste dalla legge.

? Cosa scoprirai Chi sono i lavoratori che hanno diritto automatico al remoto?. Come può un datore di lavoro negare legalmente lo smart working?. Quali mansioni obbligano l'azienda a proporre un cambio di ruolo?. Perché le aziende non possono più usare i costi tecnologici come scusa?.? In Breve Sentenza 605 del 2025 stabilisce lo smart working come diritto soggettivo nel privato.. Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021 definisce le nuove categorie di fragilità.. Comunicazione al Ministero del Lavoro entro 48 ore tramite portale unico nazionale.. Obbligo di cambio mansione equivalente per mansioni fisiche impossibili da svolgere da remoto..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

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Nuovi diritti dei lavoratori fragili con la legge 106/2025

Video Nuovi diritti dei lavoratori fragili con la legge 106/2025

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