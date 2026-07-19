Smart working anche all’estero per i dipendenti del Comune di Padova | potranno lavorare 2 giorni a settimana da Paesi dell' Ue

I dipendenti del Comune di Padova potranno lavorare due giorni a settimana dall’estero, purché si tratti di Paesi dell’Unione Europea. La possibilità riguarda periodi temporanei e specifiche esigenze, secondo quanto stabilito dall’amministrazione. La decisione permette di svolgere attività di smart working anche fuori dall’Italia, all’interno dei confini europei. La disposizione si applica a chi lavora in modalità agile e intende svolgere parte della settimana lavorativa in un altro Stato membro dell’UE.

«È possibile svolgere lavoro agile dall’estero, in uno degli Stati membri dell’Unione europea, per periodi temporanei e per particolari esigenze». Da quando l’assessora alle Risorse umane, Margherita Cera, ha fatto approvare in giunta un’apposita delibera, quello di Padova è il primo Comune del Veneto, e uno dei primi in Italia, che permette ai propri dipendenti di lavorare in smart working anche dall’estero. La locuzione «da remoto», insomma, non vuol dire più soltanto «da casa», ma acquisisce, di fatto, un valore universale. Anzi, almeno per ora, continentale. «Ci sono arrivate alcune richieste in proposito – spiega Cera, esponente di... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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