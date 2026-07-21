Sky Italia ha avviato un progetto che prevede l'apertura di quattro Digital Hub tra Milano e Roma, con l’obiettivo di offrire formazione digitale a giovani, anziani e comunità svantaggiate. L’iniziativa si concentra sulle aree periferiche, dove il divario tra opportunità e competenze digitali è più accentuato. Questi centri sono dedicati a ridurre il gap e promuovere l’inclusione digitale tra le diverse fasce della popolazione.

Il progetto Sky Italia porta competenze digitali nelle periferie con 4 Hub dedicati a giovani, anziani e nuove opportunità formative. La lotta all'analfabetismo digitale passa sempre più dalle periferie, dove il divario tra opportunità e competenze è maggiormente evidente. È proprio in questo contesto che si inserisce Sky Up Digital Hub, il progetto di Sky Italia che trasforma spazi di aggregazione in veri e. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Digital-news.it - Sky Up Digital Hub, da Milano a Roma il progetto Sky per l'inclusione digitale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sky Inclusion Days 2026: il 27 maggio allo Sky Campus di Milano torna l'evento dedicato all'inclusioneIl 27 maggio si svolgerà presso lo Sky Campus di Milano l'edizione 2026 degli Sky Inclusion Days, un evento dedicato all'inclusione.

Sky e Formula 1 su Sky e NOW fino al 2032, Vanzini: «Esclusiva che dà forza al progetto»Sky e Formula 1 hanno rinnovato l’accordo di trasmissione fino al 2032, mantenendo la copertura su Sky e NOW.

Apre a Milano il primo Sky Up Digital Hub italiano per l'inclusione dei più giovaniApre oggi a Milano il primo Sky Up Digital Hub italiano, nato dalla collaborazione con l’Associazione CAF - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi. Questo nuovo spazio è pensato per ... tg24.sky.it

Aperto a Milano il primo Sky Up Digital Hub italianoApre oggi a Milano il primo Sky Up Digital Hub italiano, nato dalla collaborazione con l’Associazione CAF - Centro di Aiuto ai Minori e alla Famiglia in crisi. Questo nuovo spazio è pensato per ... sport.sky.it