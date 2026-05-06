Sky e Formula 1 hanno rinnovato l’accordo di trasmissione fino al 2032, mantenendo la copertura su Sky e NOW. La notizia è stata annunciata da un commentatore noto, che ha definito l’accordo come un elemento che rafforza il progetto di trasmissione. La partnership tra le due parti, quindi, proseguirà per diversi anni, garantendo la visibilità degli eventi sportivi ai telespettatori italiani.

In un mondo in costante evoluzione, la stabilità di un sodalizio sportivo rappresenta un valore raro e prezioso. Sky Italia ha appena annunciato il rinnovo dell’accordo per i diritti della Formula 1, blindando la competizione motoristica più amata al mondo fino al 2032. Per approfondire le implicazioni di questa partnership e analizzare lo stato dell'arte del circus, Carlo Vanzini, voce storica e volto di Sky Sport F1, ci ha accompagnato in un viaggio tra presente e futuro del motorsport. Sky e Formula 1 insieme per un altro decennio. Che significato ha questo annuncio per il vostro team e per gli appassionati?«È una notizia incredibile che sottolinea il lavoro eccezionale svolto in questi anni.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky e Formula 1 su Sky e NOW fino al 2032, Vanzini: «Esclusiva che dà forza al progetto»

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