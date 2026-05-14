Il 27 maggio si svolgerà presso lo Sky Campus di Milano l'edizione 2026 degli Sky Inclusion Days, un evento dedicato all'inclusione. Quest'anno il tema principale sarà la fiducia. Sul palco sono previsti interventi di ospiti provenienti dal mondo dello sport e della cultura. L'evento si inserisce nel calendario annuale dedicato a promuovere pratiche e iniziative volte a favorire l'inclusione sociale. La giornata si propone di offrire uno spazio di confronto e di approfondimento sui temi legati alla fiducia e alla diversità.

Il tema scelto per questa edizione è la fiducia: un concetto che, nelle parole dell'Executive Vice President Communications, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia Sarah Varetto, «ci permette di guardare all'altro con apertura, curiosità e rispetto» e che diventa filo conduttore di una giornata costruita intorno a storie personali, esperienze concrete e confronti tra voci molto diverse tra loro. Gli ospiti Il programma è fitto. Luca Argentero parlerà delle attività di 1 Caffè Onlus, realtà che sostiene i piccoli e medi enti non profit italiani attraverso la cultura del dono, insieme alla direttrice generale Silvia Meacci. Il professor Roberto Vecchioni porterà una riflessione sulla salute mentale, con particolare attenzione ai giovani e all'importanza di abbattere lo stigma legato alla richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sky Inclusion Days 2026: il 27 maggio allo Sky Campus di Milano torna l'evento dedicato all'inclusione

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