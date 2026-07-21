Per ProVita e Famiglia "la Guida promossa dalla Società Italiana di Pediatria non è medicina. È attivismo ideologico, e tradisce la fiducia di milioni di famiglie. È un manuale di lotta politica e ideologica che trasforma i pediatri da medici in militanti LGBT" La Società Italiana di Pediatri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - SIP e ACP presentano ‘guida gender fluid’ “Oltre lo sguardo”, la deriva pro Lgbtq+ per agevolare transizione di genere nei bambini dai 3 ai 17 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Identità di genere, Garante per l’infanzia Terragni contro la guida su orientamenti pro-Lgbtq: “No a transizione per i bimbi”Il Garante per l'infanzia si oppone a linee guida che promuovono interventi di transizione di genere per i minori, definendoli come un possibile...

Leggi anche: Pro Vita ai pediatri: «Ritirare Guida Gender su bambini trans»

Si parla di: Guida LGBTQIA+ dei pediatri: cosa dice davvero Oltre lo sguardo e perché è al centro dello scontro.

Oltre lo sguardo. Terragni (Garante Infanzia): Impensabile una transizione sociale a tre anniLa Garante per l’infanzia contesta la guida della Società Italiana di Pediatria (SIP) e dell'Associazione Culturale Pediatri (ACP) sulla varianza di genere e definisce sconcertante l’idea di avviare ... quotidianosanita.it

Guida LGBTQIA+ dei pediatri: cosa dice davvero Oltre lo sguardo e perché è al centro dello scontroLa guida di SIP e ACP su identità di genere, orientamenti sessuali e omogenitorialità: le critiche di Terragni e la replica dei pediatri. gay.it