Il Garante per l'infanzia si oppone a linee guida che promuovono interventi di transizione di genere per i minori, definendoli come un possibile passo senza ritorno. Secondo la sua posizione, la transizione sociale come risposta a incertezze può portare a trattamenti medici come blocchi della pubertà, ormoni e interventi chirurgici, spesso senza un percorso di valutazione approfondita. La posizione si focalizza sulla cautela riguardo a interventi medici su bambini e adolescenti.

"La transizione sociale come risposta a un possibile momento di incertezza troppo spesso si è rivelata come un passo senza ritorno - afferma Terragni -, punto di avvio della cosiddetta terapia affermativa che passa dai bloccanti della pubertà per arrivare a 16 anni agli ormoni cross sex e alla chiru. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Identità di genere, Garante per l’infanzia Terragni contro la guida su orientamenti pro-Lgbtq: “No a transizione per i bimbi”

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