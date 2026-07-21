S.A.L.V.E. (Sio e Auroro Live Verament Edivertente) è il nuovo spettacolo LIVE nato dall’incontro di due menti imprevedibili e fuori dagli schemi. In un tour di cinque appuntamenti per la prima volta canteranno e suoneranno insieme Sio e Auroro Borealo Sio e Auroro Borealo, due artisti accomunati da stili personali e inconfondibili, dalla passione per l’assurdo e dalla capacità di utilizzare il linguaggio artistico in modo sorprendente e inaspettato. Cinque date musicali, cinque occasioni per assistere a un evento irripetibile: S.A.L.V.E. si prepara a essere uno degli appuntamenti più originali e pazzi della stagione, pensato per chi ama la musica, le assurdità e tutto ciò che sfugge alle definizioni. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sio e Auroro Borealo finalmente in tour insieme a Novembre 2026

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