LDA e AKA 7EVEN arrivano live nei club con il loro Ultimo Ballo Tour – Live Indoor | il 20 novembre a Napoli il 23 novembre a Milano e il 24 novembre a Roma

LDA e AKA 7EVEN annunciano il loro tour invernale con tre date nei club italiani. Il 20 novembre si esibiranno a Napoli presso la Casa della Musica, il 23 novembre a Milano ai Magazzini Generali e il 24 novembre a Roma all’Atlantico. I biglietti per le serate saranno disponibili a partire dalle ore 11 di oggi. La tournée si intitola Ultimo Ballo Tour – Live Indoor e porterà le due realtà musicali sui palchi di diverse città italiane.

LDA e AKA 7EVEN ARRIVANO LIVE NEI CLUB CON IL LORO ULTIMO BALLO TOUR LIVE INDOOR 20 NOVEMBRE – NAPOLI @ CASA DELLA MUSICA 23 NOVEMBRE – MILANO @ MAGAZZINI GENERALI 24 NOVEMBRE – ROMA @ ATLANTICO BIGLIETTI DISPONIBILI DALLE ORE 11.00 DI LUNEDÌ 25 MAGGIO Dopo il successo di “Poesie Clandestine” (brano certificato ORO), e dopo aver fatto ballare tutti con il nuovo singolo “Santa”, LDA e AKA 7EVEN arrivano live nei club con il loro ULTIMO BALLO TOUR – Live Indoor: il 20 novembre alla Casa Della Musica di NAPOLI, il 23 novembre ai Magazzini Generali di MILANO e il 24 novembre all’Atlantico di ROMA. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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