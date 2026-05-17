Durante il Napoli Comicon 2026 è stata condotta un'intervista a Sio, noto autore nel mondo dei fumetti. Al centro della conversazione c’è il suo approccio alla creazione delle storie, con una particolare attenzione alla sua convinzione che il fumetto non debba essere spiegato. Sio ha condiviso alcuni dettagli sul suo metodo di lavoro e su come si relaziona con il pubblico, sottolineando il ruolo della semplicità e dell’immediatezza nel suo modo di comunicare attraverso le tavole.

Sono poche le personalità del mondo dei fumetti capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico, diventando dei punti di riferimento del settore. Simone Albrigi, meglio noto come Sio, è uno di questi artisti, in grado di creare un proprio stile che si rivolge ai più giovani lettori, con un umorismo che arriva ugualmente ai lettori più attempati. Dopo una lunga carriera, Sio matura la convinzione di voler creare una realtà editoriale differente, affiancato da altri artisti come Giacomo Bevilacqua e Dado Caporali, portando alla nascita di Gigaciao. Questa nuova realtà si è messa subito in evidenza sul mercato, una presenza immancabile durante le fiere, ed è in questa veste che abbiamo incontrato Sio al Napoli Comicon 2026 Sio e il ruolo del fumetto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Napoli Comicon 2026 – Intervista a Sio “Il fumetto non deve esser spiegato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comicon 2026 | La nostra intervista a Caparezza per Orbit Orbit

Sullo stesso argomento

Napoli Comicon 2026 – Intervista a Simone Pace “Se devi fare un fumetto, devi esser curioso”Il weird western non ha particolare spazio all’interno del fumetto, eppure in mano a un autore ispirato può rivelarsi un perfetto strumento per...

Leggi anche: Comicon Napoli 2026, la Regione Campania finanzia con 150mila euro il Festival del Fumetto

Essere liberi è un dovere di chi fa arte. Io mi sento pienamente libero, anche dall’autocensura. Dalla pignoleria, quella no. Caparezza ritira al Comicon Napoli 2026 il disco di platino vinto per l’album Orbit Orbit, opera che segna il suo debutto come autore d x.com

Intervista Kirsty Rider e Jane Perry – Napoli Comicon 2026A Napoli Comicon 2026 ho avuto il privilegio di scambiare quattro chiacchiere con Jane Perry (Returnal) e Kirsty Rider (Clair Obscur Expedition 33). gamesource.it

Intervista a Dado (Gigaciao) | COMICON Napoli 2026A COMICON Napoli 2026 abbiamo incontrato Dado per parlare con lui dell'uscita di un volume veramente grosso per Gigaciao ovvero Dragon Village. Oltre 320 pagine, colorate da savuland, che raccolgo ... spaziogames.it