Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali di un torneo importante, consolidando la sua posizione tra i migliori giocatori del circuito. Sul campo, si è imposto con una vittoria in due set, dimostrando solidità e determinazione. La sua presenza in questa fase del torneo rappresenta un passo avanti rispetto alle precedenti apparizioni, confermando la crescita nel ranking mondiale. Solo le leggende del tennis sono davanti a lui in classifica.

Gradino dopo gradino, Jannik Sinner sta salendo sempre più velocemente la scala che conduce all’Olimpo del tennis. Sopra di lui, oramai, solo gli dei. Ma anche a lui, di umano, è rimasto ben poco, se non l’ intolleranza al caldo. Ma, record e trofei alla mano, l’azzurro del tennis sembra essere una vera macchina, con un motore eccezionale e un’aerodinamica che gli consente di adattarsi ad avversari e superfici molto diversi. Lunedì 20 luglio, l’altoatesino ha cominciato la sua 81esima settimana da numero uno del mondo nel ranking Atp. Un traguardo che vale davvero una pagina di storia (e non solo per l’Italia): l’azzurro ha superato l’australiano Lleyton Hewitt, agganciato a quota 80 dopo il trionfo a Wimbledon, e ora occupa da solo il decimo posto nella classifica di tutti i tempi per settimane trascorse in vetta. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Sinner, la scalata all’Olimpo del tennis: sopra di lui solo le leggende

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