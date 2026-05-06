Gli Internazionali di Roma sono iniziati e tra i giocatori più attesi ci sono quattro tennisti italiani: Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini. I tifosi seguono con interesse le loro partite, sperando in una buona performance e in un eventuale trionfo sul campo. La competizione si svolge in un momento di grande attenzione verso il tennis italiano, che sta vivendo una fase di crescita e di interesse crescente.

Gli Internazionali di Roma sono cominciati e i tifosi attendono maggiormente i tennisti italiani Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini, impegnati in questi giorni a caccia della vittoria del titolo. La crescita esponenziale del tennis italiano negli ultimi anni ha portato al coinvolgimento anche di tanti giovani, che ora seguono questo sport tanto quanto il calcio. L’età dell’oro del tennis italiano celebra Sinner e Paolini. “ A Roma il tennis italiano, trainato da Jannik Sinner, celebra un’età dell’oro che è solo all’inizio “, scrive L’Equipe. Tanti bambini e ragazzi ieri presenti alla SuperTennis Arena per vedere Jasmine Paolini allenarsi e darle cartelloni che la incoronano a idolo dei più piccoli.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner traina un’età dell’oro del tennis italiano che è solo all’inizio

Notizie correlate

Non solo effetto Sinner: grandi tornei, sinergie coi privati, tv e scuole, dietro al boom del tennis italianoPerché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di...

Leggi anche: Paolini sul tennis italiano: “Non ci siamo solo io e Sinner”

Contenuti utili per approfondire

Sinner, record a valanga: è il più giovane a giocare la finale in tutti i 1000. E può superare i Big ThreeSinner 1000, Tennis - Numeri | A 24 anni e 260 giorni l'azzurro è stato il più veloce di sempre a raggiungere almeno la finale in tutti e nove i Masters. Potrebbe essere il più giovane anche a vincern ... ubitennis.com

Puppo: 'Sinner deve preservare il fisico, l’età di Alcaraz non è un fattore'Puppo ha sottolineato l'importanza della vittoria di Sinner, definendola cruciale per Sinner e per il tennis italiano, anche in prospettiva delle prossime settimane. Secondo il telecronista, il ... it.blastingnews.com