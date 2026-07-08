Finale a Parigi e quarti a Wimbledon nello stesso anno, quanti lo hanno fatto?. Flavio Cobolli va a casa. Battuto nettamente in tre set dall’inglese (ma anche francese) Fery che peraltro lo aveva già battuto al primo turno degli Australian Open 2026. Anche allora tre set a zero. Come oggi. Il terzo è finito addirittura 6-0. Cobolli va a casa ed è una delusione. Eppure basterebbe fermarsi a fare un giochino: come sarebbe stato trattato il tennista romano se non ci fosse stato Jannik Sinner? Finale a Parigi e quarti a Wimbledon nello stesso anno. Se togliamo Sinner, per un risultato del genere forse si deve tornare a Pietrangeli. Altrimenti niente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - È Sinner la droga del tennis italiano. Senza di lui, Cobolli sarebbe un eroe (nonostante la sconfitta oggi a Wimbledon)

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