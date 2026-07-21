Da alcuni giorni, sui manifesti e sulle schede elettorali delle prossime elezioni politiche, compare un nome civetta senza che siano stati presentati un partito, un programma o un leader ufficiale. La strategia prevede di usare un nome fittizio per attirare l’attenzione degli elettori e creare confusione. L’assenza di dettagli concreti e l’uso di un nome inventato sono stati confermati da fonti vicine ai responsabili del progetto.

Il nome non c’è, l’elenco dei partiti neanche e il programma è in alto mare. E anche il leader, ovviamente, non c’è. Ma da qualche giorno, ai piani alti del sedicente Campo largo, gira un’idea davvero geniale: mettere sui manifesti e sulle schede elettorali delle prossime elezioni politiche un nome civetta. Ovviamente, chiamandolo con maggior garbo «nome di garanzia». Insomma, un personaggio che non se la prenda troppo se poi verrà rimesso in naftalina al momento di fare un governo. E gli elettori presi in giro? Capiranno, si dice, anche perché tanto con la Costituzione attuale i governi li fa il presidente della Repubblica nelle segrete stanze. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sinistra pronta a prendere in giro gli elettori

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