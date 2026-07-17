Brutta sorpresa per Schlein e Conte gli elettori di sinistra vogliono le preferenze | il sondaggio Noto smentisce il circo fatto alla Camera

Notizia in breve

Un sondaggio di Noto ha mostrato che gli elettori di sinistra preferiscono le preferenze, contrariamente a quanto affermato dopo il voto alla Camera. Dopo la bocciatura dell’emendamento che avrebbe reintrodotto questa misura, la reazione pubblica è stata di esultanza da parte di alcuni esponenti politici. Una foto di questa scena è stata condivisa sui social, accompagnata da un commento che invitava a ricordarla.