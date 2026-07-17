Brutta sorpresa per Schlein e Conte gli elettori di sinistra vogliono le preferenze | il sondaggio Noto smentisce il circo fatto alla Camera
Un sondaggio di Noto ha mostrato che gli elettori di sinistra preferiscono le preferenze, contrariamente a quanto affermato dopo il voto alla Camera. Dopo la bocciatura dell’emendamento che avrebbe reintrodotto questa misura, la reazione pubblica è stata di esultanza da parte di alcuni esponenti politici. Una foto di questa scena è stata condivisa sui social, accompagnata da un commento che invitava a ricordarla.
“Gli italiani ricordino questa foto”, scrisse sui social Arianna Meloni postando l’esultanza sguaiata della sinistra dopo lo stop alla camera dell’emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze. Ebbene, gli italiani la ricorderanno bene, perché quella fotografia si colloca agli antipodi della realtà e del sentire degli elettori sull’argomento. A certificarlo è l’indagine demoscopica realizzata da Noto Sondaggi per Il Giornale: il 63% degli italiani si dichiara favorevole all’introduzione delle preferenze nelle prossime elezioni politiche. Il Campo largo ancora una volta si muove in contraddizione con il sentiment della maggioranza di chi si reca a votare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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