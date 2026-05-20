Ti portiamo noi a votare Di Rosa scrive al prefetto | pronta una rete gratuita per accompagnare gli elettori ai seggi

Un rappresentante ha inviato una lettera al prefetto di Agrigento chiedendo chiarimenti e il via libera per avviare un servizio gratuito chiamato “Ti portiamo noi a votare”. L’iniziativa mira ad accompagnare gli elettori ai seggi durante le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La richiesta formale ha come obiettivo l’ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie per l’attivazione del servizio. La comunicazione si inserisce nel quadro delle procedure relative alla prossima tornata elettorale.

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