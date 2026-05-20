Ti portiamo noi a votare Di Rosa scrive al prefetto | pronta una rete gratuita per accompagnare gli elettori ai seggi
Un rappresentante ha inviato una lettera al prefetto di Agrigento chiedendo chiarimenti e il via libera per avviare un servizio gratuito chiamato “Ti portiamo noi a votare”. L’iniziativa mira ad accompagnare gli elettori ai seggi durante le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. La richiesta formale ha come obiettivo l’ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie per l’attivazione del servizio. La comunicazione si inserisce nel quadro delle procedure relative alla prossima tornata elettorale.
Una richiesta formale al prefetto di Agrigento per ottenere chiarimenti e l’eventuale nulla osta all’attivazione del servizio gratuito “Ti portiamo noi a votare” in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. A presentarla è stato il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa che rilancia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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