Il sindaco di Afragola ha annunciato che il club sportivo ha individuato un’area per la costruzione di un nuovo centro. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore contatto tra le parti per definire i dettagli. La località selezionata si trova nel territorio comunale, e le trattative sono in fase preliminare. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla tempistica o sulle caratteristiche del progetto.

Gennaro Giustino, sindaco di Afragola, ha parlato a Radio CRC del possibile nuovo centro sportivo del Napoli nel suo comune. “È un’ipotesi importante, che è sul tavolo e che il presidente De Laurentiis ha a cuore, soprattutto per quanto riguarda la posizione geografica della città, i suoi collegamenti e le aree individuate per ospitare la Cittadella dello Sport. Si tratta di una macroarea che si trova nei pressi della stazione della TAV, con autostrade vicine e l’aeroporto a soli 6 minuti. Mi sono sentito al telefono più volte con il presidente, che si è mostrato interessato, ma siamo in una fase embrionale del ragionamento. Il Comune non è titolare di alcun suolo che può cedere alla SSC Napoli: è un’operazione tra privati. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Sindaco Afragola: “ADL ha individuato l’area per il centro sportivo, a breve nuovo contatto”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centro sportivo del Napoli ad Afragola, il sindaco: “Individuata l’area, parlato più volte con De Laurentiis”Il sindaco di Afragola ha annunciato di aver individuato un’area di circa 4 chilometri quadrati per il nuovo centro sportivo del Napoli.

ESCLUSIVA- Centro sportivo Napoli, il sindaco di Afragola svela tutto: l’annuncioIl sindaco di Afragola ha annunciato di aver discusso con i rappresentanti del Napoli riguardo a un nuovo centro sportivo nella città.

Temi più discussi: Afragola: Giunta in opera , Consiglio comunale il 27 luglio, l’opposizione attenta controlla; Afragola, il sindaco: Ho sentito De Laurentiis per un'idea del calcio Napoli - LA FOTO; Centro sportivo Napoli ad Afragola, il sindaco ha confermato i contatti con De Laurentiis; IL COMMENTO - Alvino: Nuovo centro sportivo, Afragola ha superato Monterusciello! Contatti tra ADL e il sindaco Giustino.

IL COMMENTO - Alvino: Nuovo centro sportivo, Afragola ha superato Monterusciello! Contatti tra ADL e il sindaco Giustino ift.tt/G6LJQiV x.com

Centro sportivo, sindaco Afragola: Idea viva, ADL ci pensa e presto altro incontroOggi su Radio CRC nel corso della trasmissione è intervenuto il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino. Queste le sue dichiarazioni: Si parte da Afragola per il centro sportivo? È un'ipotesi important ... msn.com

Afragola, una giunta di supereroi. Così il neo sindaco Gennaro Giustino ha presentato il nuovo esecutivoAfragola. E’ una giunta di super eroi, perché devono affrontare battaglie durissime, per lo sfascio che abbiamo trovato, lasciato in eredità dalle ... ilmattino.it