Il sindaco di Afragola ha annunciato di aver individuato un’area di circa 4 chilometri quadrati per il nuovo centro sportivo del Napoli. Ha riferito di aver avuto più conversazioni telefoniche con il presidente del club, sottolineando che la zona di Afragola rappresenta una proposta significativa. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle tempistiche o su eventuali accordi formali.

Il sindaco di Afragola. GIUSTINO, SINDACO DI AFRAGOLA A RADIO CRC: « Centro Sportivo? Individuata una macroarea di 4km. Ho parlato più volte al telefono con De Laurentiis: Afragola è un’ipotesi importante. Tra venerdì e sabato ci sarà un altro incontro. Lo stadio non è un tema toccato» Oggi su Radio Crc nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino. Queste le sue dichiarazioni: “Si parte da Afragola per il centro sportivo? È un’ipotesi importante, che è sul tavolo e che è a cuore al presidente De Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda la posizione geografica della città, i suoi collegamenti e le aree individuate per ospitare la Cittadella dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Centro sportivo del Napoli ad Afragola, il sindaco: “Individuata l’area, parlato più volte con De Laurentiis”

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