Simona Ventura ha raccontato di aver detto al suo ex agente di essere incinta, momento che ha fatto scoppiare in lacrime l’uomo. La conduttrice ha aggiunto che in quel periodo era considerata la sua “gallina dalle uova d’oro”. L’intervista è stata pubblicata nel podcast di Luca Zaia, dove Ventura ha ripercorso la sua carriera e il suo periodo di maggiore successo.

Simona Ventura è stata ospite al podcast di Luca Zaia “Il Fienile”. La conduttrice ha ripercorso la sua storia professionale e personale e naturalmente si è anche parlato del suo momento massimo di successo. Il suo agente allora era Lele Mora che ha sempre definito Ventura “la gallina dalle uova d’oro”. L’ospite ha raccontato un aneddoto legato all’annuncio della sua gravidanza: “È venuto il mio assistente Domenico (Zambelli, ndr) con Lele Mora a casa. ‘Che subito dice cosa mi devi dire’, era verde. Ti devo dire che aspetto un bambino e sono incinta. Lì ha iniziato a piangere ‘ma come? La mia gallina dalle uova d’oro’. Dico ‘ma non ti preoccupare Lele sarà meglio di prima non ti preoccupare’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quando al mio ex agente Lele Mora ho detto che ero incinta è scoppiato a piangere. Ero la sua gallina dalle uova d’oro”: lo rivela Simona Ventura

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