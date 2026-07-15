Durante una conversazione, Simona Ventura ha raccontato di aver annunciato la gravidanza a Lele Mora. La conduttrice ha condiviso che, anni fa, le aveva detto di essere incinta e ha descritto la reazione dell'agente. L'episodio è stato menzionato durante una puntata del podcast “Il Fienile”, condotto da Luca Zaia, in cui Ventura ha ripercorso momenti della sua vita privata e professionale.

Ci sono episodi che, a distanza di anni, raccontano molto più di un’intera carriera. Nel corso della sua partecipazione a “Il Fienile”, il podcast condotto da Luca Zaia, Simona Ventura ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua vita professionale e privata, soffermandosi su retroscena mai raccontati prima. Tra ricordi, confessioni e aneddoti, la conduttrice ha mostrato il lato più personale di un percorso costellato di grandi successi televisivi. L’intervista è diventata l’occasione per tornare agli anni in cui il mondo dello spettacolo guardava con occhi molto diversi alla maternità delle protagoniste della televisione.... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Quando gli ho detto che ero incinta…”. Simona Ventura e la reazione di Lele Mora

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