Si tuffa nel fiume mentre pesca ma non riemerge 4 persone muoiono nel tentativo di salvarlo | È una tragedia

Un automobilista ha segnalato a due bambini la presenza di una persona che si era tuffata nel fiume Scioto durante una battuta di pesca. Quattro persone sono morte nel tentativo di salvarla, dopo che la persona non è riemersa. La tragedia è avvenuta in Ohio, e l’intervento di soccorso è stato immediato, ma purtroppo non è bastato a salvare le vite coinvolte.

Tragedia in Ohio, dove quattro persone sono morte nel tentativo di salvare una quinta che si è tuffata nel fiume Scioto durante una battuta di pesca. A lanciare l'allarme un automobilista fermato da due bambini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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