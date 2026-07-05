Tragedia nel Sesia | padre e zio muoiono annegati nel tentativo di salvare una ragazza caduta nel fiume
Un padre e uno zio di circa 40 anni sono morti annegati nel fiume Sesia mentre tentavano di salvare una ragazza in difficoltà a Romagnano. I due si sono tuffati nel corso d'acqua, ma sono scomparsi nella corrente. Le cause della tragedia sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a recuperarli in vita.
I due uomini di circa 40 anni si sarebbero tuffati nel fiume a Romagnano nel tentativo di salvare una ragazzina in difficoltà. Per cause da stabilire sono però spariti nella corrente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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