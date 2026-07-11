Un uomo si è tuffato nel fiume Tagliamento nella zona di Ronchis di Latisana, in Friuli Venezia Giulia, e non è più riemerso. Con lui c’erano le sue due figlie e la moglie, che sono state trovate e salvate dopo alcune ricerche. Le bambine sono state recuperate, ma una di loro è rimasta in condizioni gravissime. La salma dell’uomo è stata trovata più tardi nel fiume.

Un uomo è morto dopo essersi tuffato nel fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana (Udine), al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con lui c'erano anche le figlie e la moglie che, dopo brevi ricerche, sono stati individuate e tratte in salvo. Una delle bimbe sarebbe illesa, ma l’altra sarebbe stata portata in ospedale in condizioni gravissime. La famiglia stava facendo il bagno nel fiume ma sono stati tutti sorpresi dalla corrente. A dare l'allarme, alcuni passanti che hanno chiamato il 112, segnalando quattro persone in difficoltà nel fiume sotto il viadotto dell'autostrada A4. Subito sono arrivati i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo Acquatico di Trieste e un'ulteriore squadra dotata di battello pneumatico del distaccamento di Portogruaro (Venezia). 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Si tuffa nel fiume con le figlie ma non riemerge, gravissima una delle bambine

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