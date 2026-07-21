Como bimba di 10 anni si tuffa nel lago e scompare | ricerche in corso

Una bambina di 10 anni si è tuffata nel lago di Como e non è più riemersa. Era con i genitori davanti al Tempio Voltiano, quando si è immersa nelle acque. Vigili del fuoco e forze dell’ordine stanno cercando nel tratto di lago che è vietato alla balneazione, in una zona di fronte ai giardini pubblici. Le ricerche sono ancora in corso.

La piccola era con i genitori davanti al Tempio Voltiano. Vigili del fuoco e polizia al lavoro in una zona vietata alla balneazione. Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati. A partire dal 23 luglio sarà necessario aggiornare la password del tuo account.Segui la procedura guidata "Hai dimenticato la password?", tutti i dati e le informazioni del tuo profilo rimarranno invariati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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