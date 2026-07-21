Un uomo si è tuffato in un corso d’acqua e non è riemerso. Quattro persone presenti hanno cercato di salvarlo senza successo. Sono stati trovati morti, secondo quanto riferito, in seguito alle operazioni di soccorso. L’incidente si è verificato durante un pomeriggio estivo in un’area di balneazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Un pomeriggio estivo trascorso in riva all’acqua, tra la tranquillità della pesca e la spensieratezza di una giornata in famiglia, si è trasformato in un secondo in un incubo senza ritorno. È bastato un gesto azzardato, un tuffo imprudente per cercare un attimo di refrigerio, a spezzare la quiete e a scatenare una catena di eventi devastante. Di fronte al pericolo imminente e alle grida di chi non riusciva più a riemergere, l’ istinto di protezione ha avuto il sopravvento sulla prudenza. Uno dopo l’altro, gli affetti più cari si sono lanciati tra le correnti traditrici nel tentativo disperato di strappare alla morte il proprio familiare, venendo inghiottiti dallo stesso destino in una sequenza d’amore e di tragedia che non ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Si tuffa e non riemerge, 4 persone cercano di salvarlo: “Tutti morti, una strage”

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