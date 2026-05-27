Un 14enne è stato recuperato in gravissime condizioni dopo essersi tuffato in una pozza d’acqua nel torrente Bragazzo, nel Parco del Gigante a Luzzana. Il ragazzo non è riemerso subito dopo il tuffo e sono intervenuti i soccorritori. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono critiche. Non ci sono altre persone coinvolte.

Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dopo essere stato recuperato da una pozza d’acqua nella quale si era tuffato, oggi pomeriggio, lungo il torrente Bragazzo, nel Parco del Gigante a Luzzana. Dopo la scuola il quattordicenne era andato alla pozza con alcuni compagni e con loro si è tuffato in acqua per rinfrescarsi viste le alte temperature degli ultimi giorni. Il ragazzino si è lanciato da un masso a circa due metri d’altezza, inizialmente riemergendo, salvo poi tornare sottacqua senza più riuscire a uscire. Immediato l’allarme degli amici. Un’infermiera che si trovava in zona assieme al fidanzato, appassionato di immersioni, sono stati i primi a soccorrerlo: l'uomo si è tuffato e lo ha recuperato, mentre la donna gli ha praticato il massaggio cardiaco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Si tuffa in una pozza d'acqua e non riemerge: gravissimo 14enne

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