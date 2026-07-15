Si tuffa nella cava e non riemerge | morta una donna di 48 anni in Italia

Una donna di 48 anni è morta nel Parco delle Cave di Milano dopo essersi tuffata nella cava Cabassi e non essere più riemersa. La tragedia è avvenuta durante una giornata estiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La zona è stata chiusa e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Una giornata estiva si è trasformata in tragedia nel Parco delle Cave di Milano. Una donna di 48 anni è morta dopo essersi tuffata nelle acque della cava Cabassi e non essere più riemersa. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16. L’allarme e i soccorsi. Secondo le prime informazioni, alcune persone hanno visto la donna immergersi senza rivederla tornare in superficie. I testimoni hanno quindi utilizzato una delle colonnine Sos presenti all’interno del parco per chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le ricerche. Poco dopo è arrivata la conferma del tragico epilogo: la 48enne è stata recuperata priva di vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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