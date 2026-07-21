Un giovane si è tuffato dal ponte sul fiume Tagliamento tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia e non è più riemerso. Le ricerche sono in corso nel tratto del fiume nel territorio del Natisone. Sul posto sono stati inviati numerosi soccorritori e mezzi di ricerca. Testimoni hanno riferito di aver visto il giovane immergersi dall'infrastruttura. La zona è stata isolata e le operazioni di ricerca sono in corso senza ancora esito.

Ore di ansia e apprensione lungo le sponde del fiume Tagliamento, al confine tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Un vasto dispositivo di soccorso si è mobilitato per rintracciare un ragazzo che, secondo le testimonianze di alcuni passanti, si sarebbe tuffato nel corso d'acqua dal ponte che collega la località di Bevazzana a Lignano Sabbiadoro. L'allarme lanciato dagli automobilisti I fatti si sono svolti nel corso della giornata. A far scattare la macchina dei soccorsi sono state diverse chiamate giunte al numero unico di emergenza 112: alcuni automobilisti in transito lungo il viadotto hanno riferito di aver notato chiaramente un giovane, in costume da bagno, lanciarsi nel fiume senza poi vederlo riemergere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si tuffa dal ponte sul Tagliamento ma non riemerge: ricerche in corso del giovane nel Natisone

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