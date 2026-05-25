Camion in fiamme sull' A1 chiuso il tratto Orte-Attigliano | code e traffico in tilt

Un camion è andato in fiamme sull’autostrada A1 tra Orte e Attigliano, provocando la chiusura del tratto in direzione Firenze. L’incendio si è verificato al chilometro 489, creando code e rallentamenti sulla carreggiata. Non sono stati segnalati feriti. La polizia stradale ha interdetto il traffico e sta gestendo la viabilità alternativa. La riapertura del tratto dipenderà dall’intervento di spegnimento e dalla messa in sicurezza dell’area.

L'autostrada A1 Milano-Napoli chiusa tra Orte e Attigliano, verso Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 489. La chiusura è scattata intorno alle 15,45 del 25 maggio. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco, polizia stradale e personale della Quinta direzione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Camion in fiamme, A1 coperta di schiuma: paura e traffico in tilt a Guidonia

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