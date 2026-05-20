Autostrada A1 | incidente tra Valdarno e Arezzo Tratto chiuso per più di un’ora lunghe code

Questa mattina sull'autostrada A1 si è verificato un incidente tra il tratto di Valdarno e Arezzo, poco prima delle 9. Il traffico è stato interrotto e il tratto è rimasto chiuso per oltre un'ora, causando lunghe code sia in direzione Roma che in direzione Firenze. Sono intervenuti i soccorritori per gestire la situazione e rimuovere i mezzi coinvolti. La circolazione è stata riaperta una volta completate le operazioni di gestione dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ROMA – Incidente stradale stamattina, 20 maggio 2026, sull’Autostrada A1. Poco prima delle ore 9 è stato chiuso il tratto compreso tra Valdarno ed Arezzo in direzione Roma. Nell’incidente è rimasto coinvolto un camion che si è intraversato occupando l’intera carreggiata, rendendo impossibile la circolazione. Il tratto è poi stato riaperto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglia della Polizia Stradale ed il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 7 km verso Roma. Per chi viaggia verso Firenze, dopo l’uscita obbligatoria a Valdarno dove si registrano 2 km di coda, si consiglia di percorrere la S. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente tra Valdarno e Arezzo. Tratto chiuso per più di un’ora, lunghe code ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente in A1. I familiari: Non si può morire per un video su Tik Tok, la patente va ritirata Sullo stesso argomento Autostrada A1: tratto Arezzo-Valdarno chiuso di notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante... Autostrada A1: tratto Arezzo-Valdarno chiuso una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante... Ore 13:30 19/05/2026 #autostradaA1 MILANO-NAPOLI Raccordo A1 - Variante Valico Bologna CODA di 3 km per ripristino danni da incidente tra Barberino di Mugello e Aglio dal km 259 #aspitoscana x.com Autostrada A1 paralizzata: camion si intraversa dopo incidente. Tratto chiuso per un’oraArezzo, 20 maggio 2026 – Caos traffico sull’Autosole nella mattinata di oggi, 20 maggio, a causa di un incidente che ha provocato la chiusura, per circa un’ora, di un tratto della A1 Milano-Napoli in ... lanazione.it Incidente A1 oggi: tratto riaperto tra Valdarno e Arezzo ma 9 km di codaIncidente A1 oggi: situazione traffico in tempo reale, coda di 7 km tra Valdarno e Arezzo. Scopri i percorsi alternativi. sicurauto.it