Una donna arrestata dalla Polizia stradale è rimasta con le manette ai polsi e ha dovuto essere liberata dai Vigili del Fuoco. L'intervento è avvenuto nella notte presso una stazione di servizio lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino. I vigili del fuoco hanno tagliato le manette per liberarla, dopo che si erano accidentalmente incastrate ai polsi durante l'arresto.

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare dalle manette accidentalmente incastrate ai polsi una donna arrestata dalla Polstrada la notte scorsa nella stazione di servizio Calaggio nord dell' A16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in provincia di Avellino. La procedura dei vigili del fuoco La donna, proveniente dalla provincia di Bari, è stata colta da malore e gli agenti hanno chiesto l'intervento di una squadra del distaccamento di Bisaccia che ha adottato una procedura estremamente cauta e progressiva per tranciare le manette proteggendo le mani della donna con appositi schermi durante le operazioni di segatura graduale del metallo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Arrestata dalla Polstrada, ma le manette le restano incastrate ai polsi: i vigili del fuoco costretti a segarle per liberarla

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Aggressore sfugge alla Polizia e cerca di colpirmi

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