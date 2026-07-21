Una donna arrestata dalla Polizia stradale nella notte è rimasta con le manette incastrate ai polsi. Per liberarla, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’incidente è avvenuto presso una stazione di servizio lungo l’Autostrada 16, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino. La donna ha accusato un malore durante le operazioni di liberazione, ma non ci sono state conseguenze gravi. L’intervento si è concluso con successo e senza ulteriori complicazioni.

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberare dalle manette accidentalmente incastrate ai polsi una donna arrestata dalla Polstrada la notte scorsa nella stazione di servizio Calaggio nord dell'Autostrada 16 Napoli-Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in provincia di Avellino. La donna, proveniente dalla provincia di Bari, è stata colta da malore e gli agenti hanno chiesto l'intervento di una squadra del Distaccamento di Bisaccia che ha adottato una procedura estremamente cauta e progressiva per tranciare le manette proteggendo le mani della donna con appositi schermi durante le operazioni di segatura graduale del metallo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Le manette si incastrano e la donna arrestata accusa un malore: intervento dei vigili del fuoco per liberarla

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Arrestata dalla Polstrada, ma le manette le restano incastrate ai polsi: i vigili del fuoco costretti a segarle per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale è rimasta con le manette ai polsi e ha dovuto essere liberata dai Vigili del Fuoco.

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Manette si incastrano, malore per una donna dopo l'arresto su A16 x.com

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