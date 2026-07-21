Dopo l’arresto in autostrada, una donna si è sentita male, ma le manette non si sono aperte. La polizia stradale aveva fermato la donna poco prima, e i polsi sono rimasti incatenati fino all’intervento dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno liberato le mani della donna, che nel frattempo aveva mostrato segni di malessere.

Le manette non si aprivano più e la donna, arrestata poco prima dalla polizia stradale, è rimasta con i polsi bloccati fino all’arrivo dei vigili del fuoco. Per liberarla senza provocarle ferite è stato necessario segare lentamente il metallo, proteggendo mani e braccia con appositi schermi. È accaduto nella notte nell’area di servizio Calaggio nord, lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, nel territorio di Vallata, in provincia di Avellino. La donna, proveniente dalla provincia di Bari, era stata fermata e ammanettata dagli agenti della Polstrada, ma il dispositivo di sicurezza si è accidentalmente inceppato. Nella concitazione degli eventi la donna ha accusato anche un malore, rendendo necessario un intervento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Si sente male dopo l'arresto in autostrada, ma le manette si incastrano: donna liberata dai vigili del fuoco

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Si sente male dopo l'arresto in autostrada, ma le manette si incastrano: per liberarla arrivano i vigili del fuocoUna donna arrestata in autostrada ha avuto problemi con le manette, che non si sono più aperte.

Le manette si incastrano e la donna arrestata accusa un malore: intervento dei vigili del fuoco per liberarlaUna donna arrestata dalla Polizia stradale nella notte è rimasta con le manette incastrate ai polsi.

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