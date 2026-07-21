Si salvi l’Elvezia | subito un tavolo tra istituzioni

Sessantuno residenti dell’Hotel Elvezia di Pesaro rischiano di perdere la casa. La vicenda è arrivata in Parlamento, dove si chiede di convocare subito un tavolo tra le istituzioni. La proprietà ha annunciato l’intenzione di avviare procedure di sfratto. La situazione riguarda persone che vivono nell’albergo da anni. La richiesta è di intervenire rapidamente per trovare una soluzione. Nessuna data di convocazione ancora fissata.

Sessantuno persone rischiano di perdere il tetto sotto cui vivono e la vicenda dell’ Hotel Elvezia di Pesaro sbarca in Parlamento. Il senatore Marco Lombardo (Azione) ha presentato un’interrogazione al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone chiedendo un intervento urgente per evitare la chiusura della struttura e garantire continuità all’accoglienza. "L’hotel Elvezia – si legge nell’interrogazione - svolge dal 2016 un’attività di rilievo sociale, come punto stabile di accoglienza abitativa per persone in condizione di fragilità, in particolare: cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, in possesso di documenti,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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