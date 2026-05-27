Movida Tarzia | Serve un tavolo con residenti studenti e istituzioni
Il sindaco ha annunciato l'intenzione di creare un tavolo tecnico con residenti, studenti, Comune, Università, forze dell'ordine ed esercenti. L'obiettivo è affrontare le questioni legate alla movida. La proposta prevede incontri regolari tra le parti coinvolte per discutere e gestire le problematiche connesse alla vita notturna. La decisione segue le recenti segnalazioni di tensioni e disagi nella zona interessata.
«Istituire un “tavolo tecnico” con tutti gli attori interessati», vale a dire residenti e studenti in primis, ma anche Comune, Università, forze dell'ordine ed esercenti. Questa è la proposta avanzata dal consigliere Luigi Tarzia in merito alla movida che ogni mercoledì sera anima la zona del. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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