Movida Tarzia | Serve un tavolo con residenti studenti e istituzioni

Notizia in breve

Il sindaco ha annunciato l'intenzione di creare un tavolo tecnico con residenti, studenti, Comune, Università, forze dell'ordine ed esercenti. L'obiettivo è affrontare le questioni legate alla movida. La proposta prevede incontri regolari tra le parti coinvolte per discutere e gestire le problematiche connesse alla vita notturna. La decisione segue le recenti segnalazioni di tensioni e disagi nella zona interessata.