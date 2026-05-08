Nelle ultime ore si è tenuto un incontro tra rappresentanti delle istituzioni e volontari ad Avola, in risposta all’emergenza sanitaria in corso. All’ordine del giorno ci sono state discussioni sul miglioramento del servizio di soccorso nelle aree meno coperte della Sicilia e sulla possibilità di adottare modelli di intervento già in uso nel Nord Italia. La riunione si inserisce in un quadro di collaborazioni per fronteggiare le criticità locali.

? Domande chiave Come cambierà il soccorso nelle zone meno servite della Sicilia?. Quali modelli del Nord verranno applicati ai territori siciliani?. Chi guiderà la nuova strategia tra istituzioni e volontari?. Perché il ruolo dei volontari deve cambiare radicalmente ora?.? In Breve Partecipano Riccardo Castro, Nicola Le Mura e Salvo Cocina al tavolo di Avola.. L'assemblea regionale per il bilancio sociale si terrà domenica 10 maggio 2026.. Modelli di Toscana, Emilia Romagna e Piemonte ispirano la nuova strategia siciliana.. Anpas, Croce Rossa e Misericordie collaborano per la gestione delle urgenze locali.. Sabato 9 maggio 2026, il Centro Giovanile di Viale Piersanti Mattarella ad Avola ospiterà la 5ª Conferenza di Organizzazione regionale di Anpas Sicilia per definire le nuove strategie dell’emergenza sanitaria territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza sanitaria: ad Avola il tavolo tra istituzioni e volontari

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