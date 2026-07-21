Gli Houthi, gruppo armato che controlla parte dello Yemen, ha annunciato un blocco delle navi provenienti dall’Arabia Saudita nello stretto di Bab el Mandeb. Lo stretto collega il mar Rosso all’oceano Indiano. La decisione interessa le rotte commerciali che attraversano l’area. Finora non sono stati comunicati dettagli sulle modalità del blocco o sui tempi di applicazione.

Il gruppo armato degli Houthi, che governa parte dello Yemen, ha annunciato un blocco contro le navi dell’Arabia Saudita che passano per lo stretto di Bab el Mandeb, quello che collega il mar Rosso con l’oceano Indiano. La chiusura è il risultato di un ritorno delle ostilità tra Houthi e Arabia Saudita, che hanno combattuto una lunghissima guerra tra il 2014 e il 2022. È anche però un ulteriore allargamento della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi sono stretti alleati dell’Iran: non è chiaro se il blocco delle navi saudite sia stato concordato con il regime iraniano, ma in ogni caso potrebbe avere conseguenze sulla guerra in tutta la regione e rischiare di aggravare la crisi energetica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Si rischia il blocco di un altro stretto: quello di Bab el Mandeb

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

US Threatens Kharg Island Strike As Naval Blockade Risks Global Economic Crisis | IndiaFirst Debate

Notizie e thread social correlati

Non solo Hormuz. Bab el-Mandeb, l'altro stretto con cui Teheran può ricattare l'OccidenteLa tensione tra Teheran e Washington rimane elevata, con una tregua che potrebbe saltare da un momento all’altro.

Medio Oriente, l'Iran strozza il mondo: blocco totale di Hormuz e Bab el-Mandeb.L'Iran ha annunciato di aver chiuso completamente lo Stretto di Hormuz e il Passo di Bab el-Mandeb, bloccando così il traffico marittimo in quelle...

Argomenti più discussi: Non solo Hormuz: dopo l’attacco dell’Arabia Saudita contro gli Houthi, rischi anche per Bab el-Mandeb; Gli Houthi annunciano un blocco marittimo contro l’Arabia Saudita: i rischi per lo Stretto Bab el-Mandeb; Mar Rosso: torna il rischio di un blocco Houthi a Bab el Mandeb; Iran colpito dagli Usa su porti ed energia. Houthi preallertati per il blocco di Bab el-Mandeb (di N. Boffa).

Missili e droni degli Houthi sul Mar Rosso: l'Iran prepara il blocco di Bab el-Mandeb x.com

La chiusura del Bab el-Mandeb sta interrompendo il transito di 7 mbpd di petrolio? Uomini armati prendono il controllo di un cisterna chimico al largo della costa dello Yemen reddit

Blocco Mar Rosso: l’ordine dell’Iran agli Houthi contro gli USALa notizia riportata ieri dall’agenzia internazionale Reuters è di quelle che fanno tremare i ... msn.com