La tensione tra Teheran e Washington rimane elevata, con una tregua che potrebbe saltare da un momento all’altro. Oltre allo stretto di Hormuz, un altro punto strategico di interesse è il passaggio di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. In caso di un nuovo conflitto, l’Iran potrebbe sfruttare questa rotta per esercitare pressioni o ricattare l’Occidente, aprendo nuovi scenari nel quadro delle relazioni internazionali e delle dinamiche di potere nella regione.

La tregua tra Teheran e Washington è appesa a un filo. Ma se dovesse riscoppiare la guerra l’Iran tenterà di giocare nuove carte. Il regime teocratico degli ayatollah potrebbe cercare ad esempio di prendere il controllo sullo Stretto di Bab el-Mandeb, un braccio di mare che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, e quindi all’Oceano Indiano, attraverso il quale transita un decimo del commercio mondiale. Bab el-Mandeb funziona da collegamento strategico anche con il Mar Mediterraneo attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez. Dunque, è centrale nello scacchiere internazionale. Ai due lati delle sue sponde si fronteggiano Gibuti, sulla costa africana e lo Yemen, nella penisola arabica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non solo Hormuz. Bab el-Mandeb, l'altro stretto con cui Teheran può ricattare l'Occidente

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Dopo Hormuz anche Bab el-Mandeb - Salvo Ardizzone

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